На Урале горит 15 тысяч га сухой травы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Пятнадцать тысяч гектаров сухой травы горит в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

"По данным космического мониторинга, площадь самовольных выжиганий (палов) сухой травы на сельхозземлях, землях муниципальных образований в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях приблизилась к 15 тыс. га", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с 27 апреля по 30 апреля именно палы травы, сжигание мусора стали причинами массовых пожаров в населенных пунктах Сибирского федерального округа, а также вспышек там лесных пожаров.

"15 тысяч га горящей сухой травы - это высокий риск для населенных пунктов, объектов экономики и лесных территорий в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях", - предупредили в Авиалесоохране.

За 28 и 29 апреля в результате перехода огня от палов травы возникла половина всех лесных пожаров. Другая часть возгораний в лесах возникла вследствие неосторожного обращения с огнем в лесу.

"По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за два выходных дня силами работников лесного хозяйства, арендаторов лесных участков, подрядчиков, местного населения, военных лесничеств, пожарной охраны в Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областях ликвидировано 158 лесных пожаров на площади 1,6 тыс. га", - сообщили в Авиалесоохраны. По данным на 12:00 мск 1 мая, проводятся работы по ликвидации 7 лесных пожаров на площади 50 га в Свердловской области, 4 лесных пожаров на площади 7 га в Курганской области, 1 лесного пожара на площади 10 га в Тюменской области, 5 лесных пожаров на площади 2,8 га в Челябинской области.

На всей территории Курганской, Челябинской, Тюменской областей и в 11 муниципальных районах Свердловской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено применение огня на природных территориях.