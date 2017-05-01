Врачи не диагностировали тяжелых травм у пассажиров рейса Москва-Бангкок

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Тайские врачи не диагностировали у пассажиров рейса SU270 Москва-Бангкок, пострадавших из- за турбулентности, тяжелых травм или травм, представляющих угрозу жизни, сообщила пресс-служба "Аэрофлота".
Предположения о том, что у нескольких пассажиров может быть компрессионный перелом позвоночника, не подтвердились. У нескольких человек зафиксированы переломы конечностей, отмечается в сообщении.
"Пациентов в тяжелом состоянии и с травмами, представляющими угрозу жизни, не зафиксировано. Информация о пациентах с компрессионными переломами позвоночника, не подтвердилась. У пациентов, остающихся под наблюдением врачей, зафиксированы ушибы, у нескольких человек - переломы конечностей", - говорится в сообщении авиакомпании.
На данный момент госпитализированы 15 граждан РФ и двое граждан Таиланда.
В сообщении компании также отмечается, что представительство "Аэрофлота" при необходимости осуществляет отмену бронирований отелей, переносы сроков заселения, а также переоформление авиабилетов на ближайшие рейсы до конечных пунктов для трансферных пассажиров.
1 мая самолет Boeing 777, выполнявший рейс SU 270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону кратковременной турбулентности. По данным "Аэрофлота", причиной инцидента стало попадание в турбулентность ясного неба (возникает в чистом небе и предсказать ее появление приборы на борту самолета не могут).