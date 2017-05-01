Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Сочи

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Два маршрутных автобуса столкнулись в Сочи, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"ДТП произошло на пересечении Курортного проспекта и улицы Соколова", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, пострадали девять человек, в том числе пятеро детей.

Все они доставлены в больницы для осмотра. Причины аварии устанавливаются.