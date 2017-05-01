Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе США и Канады

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ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Мощное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе американского штата Аляска и канадской территории Юкон. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр стихии находился в 126 км к юго-западу от столицы Юкона города Уайтхорс, где проживают около 25 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 0,1 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.