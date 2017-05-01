Столкновение автобусов в Сочи произошло из-за несоблюдения дистанции

СОЧИ, 1 мая. /ТАСС/. Столкновение двух маршрутных автобусов Hyundai в Сочи произошло по вине одного из водителей, который не соблюдал дистанцию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции одним из водителей", - сказали в ведомстве.

Авария произошла около 13:00 мск на Курортном проспекте. В настоящий момент двое пострадавших остаются в больнице, их жизнь вне опасности, сообщил ТАСС источник в администрации города.

"Первоначально (после ДТП - прим. ТАСС) было доставлено 12 человек, были госпитализированы двое. Один взрослый и ребенок. Состояние обоих средней степени тяжести, угрозы для жизни нет", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 9 человек, в том числе пятеро детей. Все они доставлены в больницы для осмотра.