Столкновение автобусов в Сочи произошло из-за несоблюдения дистанции

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СОЧИ, 1 мая. /ТАСС/. Столкновение двух маршрутных автобусов Hyundai в Сочи произошло по вине одного из водителей, который не соблюдал дистанцию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции одним из водителей", - сказали в ведомстве.
Авария произошла около 13:00 мск на Курортном проспекте. В настоящий момент двое пострадавших остаются в больнице, их жизнь вне опасности, сообщил ТАСС источник в администрации города.
"Первоначально (после ДТП - прим. ТАСС) было доставлено 12 человек, были госпитализированы двое. Один взрослый и ребенок. Состояние обоих средней степени тяжести, угрозы для жизни нет", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 9 человек, в том числе пятеро детей. Все они доставлены в больницы для осмотра.