Транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента с авиарейсом Москва - Бангкок

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Факт получения травм несколькими пассажирами рейса "Аэрофлота" Москва - Бангкок, попавшего в зону турбулентности, стал поводом для прокурорской проверки. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с травмированием пассажиров рейса Москва - Бангкок. Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В случае выявления нарушения прав пассажиров будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в заявлении ведомства.
1 мая самолет Boeing 777, выполнявший рейс SU 270 Москва - Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону кратковременной турбулентности. По данным "Аэрофлота", причиной инцидента стало попадание в турбулентность ясного неба (возникает в чистом небе и предсказать ее появление приборы на борту самолета не могут). После ЧП были госпитализированы 15 граждан РФ и двое граждан Таиланда.
Ранее по факту получения травм пассажирами рейса начал проверку СК РФ. "Транспортная прокуратура осуществляет надзор за ходом и результатами процессуальной проверки, которую проводит Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации", - отметили в ММТП.