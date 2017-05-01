В Дортмунде поезд сошел с рельсов

БЕРЛИН, 1 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Высокоскоростной поезд ICE сошел с рельсов в городе Дортмунд, в районе главного железнодорожного вокзала. Об этом сообщила в Twitter федеральная полиция Германии. В результате инцидента никто не пострадал. "Все пассажиры покинули поезд", - отметили в полиции.

"Спасательная служба начала эвакуацию пассажиров из трех последних вагонов", - отметили в полиции.

Die @FW_Dortmund hat mit der Bergung von Reisenden aus den letzten drei Wageneinheiten begonnen. #Dortmund #Bahnbetriebsunfall pic.twitter.com/oLKUrJCd01 — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) 1 May 2017

Поезд ICE-945 следовал из Дюссельдорфа в Берлин. "Спасательная служба начала эвакуацию пассажиров из трех последних вагонов", - отметили в полиции. В спасательной операции задействован вертолет.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn подтвердил информацию о ЧП, отметив, что вокзал в Дортмунде в настоящее время закрыт. "Остановки в Дортмунде нет. Последствия пока сложно оценить", - сообщили в компании. Сколько пассажиров находилось в поезде в момент аварии, пока не уточняется. Ведется расследование.