В Дортмунде поезд сошел с рельсов

Шляхтин: Аболс останется на посту главного тренера ХК "Лада"Спорт 1 мая, 21:54
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"Культура 1 мая, 21:53
Моуринью может выставить молодежную команду МЮ в последнем туре чемпионата АнглииСпорт 1 мая, 21:15
Гранквист: "Краснодар" нацелен занять место в четверке чемпионата России по футболуСпорт 1 мая, 21:02
Баскетболистки УГМК в девятый раз подряд выиграли чемпионат РоссииСпорт 1 мая, 19:46
Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексикиОбщество 1 мая, 19:45
Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен ЫномМеждународная панорама 1 мая, 19:45
Комиссар ООН поддержал решение футболиста Мунтари не доигрывать матч из-за расизмаСборные 1 мая, 19:23
Лавров обсудил с Тиллерсоном переговоры по Сирии в АстанеПолитика 1 мая, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 1 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Высокоскоростной поезд ICE сошел с рельсов в городе Дортмунд, в районе главного железнодорожного вокзала. Об этом сообщила в Twitter федеральная полиция Германии. В результате инцидента никто не пострадал. "Все пассажиры покинули поезд", - отметили в полиции.
"Спасательная служба начала эвакуацию пассажиров из трех последних вагонов", - отметили в полиции.
Die @FW_Dortmund hat mit der Bergung von Reisenden aus den letzten drei Wageneinheiten begonnen. #Dortmund #Bahnbetriebsunfall pic.twitter.com/oLKUrJCd01— Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) 1 May 2017
Поезд ICE-945 следовал из Дюссельдорфа в Берлин. "Спасательная служба начала эвакуацию пассажиров из трех последних вагонов", - отметили в полиции. В спасательной операции задействован вертолет.
Железнодорожный концерн Deutsche Bahn подтвердил информацию о ЧП, отметив, что вокзал в Дортмунде в настоящее время закрыт. "Остановки в Дортмунде нет. Последствия пока сложно оценить", - сообщили в компании. Сколько пассажиров находилось в поезде в момент аварии, пока не уточняется. Ведется расследование.