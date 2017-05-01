Неизвестный с ножом напал на людей на территории университета в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Один человек погиб и трое получили ножевые ранения в результате нападения, произошедшего на территории студенческого города университета в Остине (штат Техас). Как сообщила в Twitter полиция Остина, нападавший был задержан.

Каких-либо подробностей нападения не сообщается.

Техасский университет в Остине был создан в 1881 году и сейчас занимает седьмое место в США по числу студентов. В нем обучаются около 50 тыс. человек.