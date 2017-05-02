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Суд в Москве начнет рассмотрение дела главы Внешпромбанка Маркус о хищении 114 млрд рублей

Происшествия
2 мая, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Лариса Маркус и ее заместитель Екатерина Глышакова обвиняются в совершении преступлений по статьям "Мошенничество" и "Присвоение или растрата"

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы во вторник приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывших президента ООО "Внешпромбанк" Ларисы Маркус и ее заместителя Екатерины Глушаковой, обвиняемых в хищении более 114 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Маркус и Глушакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

По версии следствия, Маркус и ее брат, руководитель банка Георгий Беджамов, в мае 2009 года в Москве создали организованную группу, в которую вошли вице-президент и директор департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова, а также неустановленные лица. С мая 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемые оформляли подложные документы на заведомо невозвратные кредиты и списывали денежные средства со счетов ряда вкладчиков без их ведома. Также они выдали кредиты 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц. В результате преступной деятельности сообщники похитили более 114 млрд рублей.

Обвиняемый Беджамов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

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