Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: полицейский выстрелил в мужчину в центре канадского Виннипега

Происшествия
2 мая, 1:06 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

По свидетельству очевидцев, перед тем, как раздались выстрелы, мужчина убегал от преследовавших его сотрудников полиции

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Полицейский открыл стрельбу из табельного пистолета по мужчине, которого преследовали сотрудники полиции в центральной части канадского Виннипега (провинция Манитоба). Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

По его данный, пострадавший госпитализирован, "его состояние нестабильно". Управление городской полиции пока воздерживается от комментариев, но подтверждает сам факт стрельбы в наземном пешеходном переходе между двумя офисными зданиями в центре Виннипега.

Со слов очевидцев, около 20 сотрудников полиции бежали по переходу за мужчиной, а затем раздались выстрелы. Предположительно, огонь по убегавшему открыл один из офицеров полиции. CTV отмечает, что на место инцидента приехала группа для внутренних расследований полиции Виннипега, что уже подтверждает факт того, что стрелял полицейский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Канада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: сотрудница ФБР США в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
2
Командир попавшего в зону турбулентности самолета рассказал о подробностях инцидента
3
Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексики
4
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
5
Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир"
6
Дутерте не подтверждает визит в США из-за поездки в Россию
7
В Люксембурге скончался советский детский писатель Анатолий Алексин
Темы дня
Загрузка...
Реклама