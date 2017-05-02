СМИ: полицейский выстрелил в мужчину в центре канадского Виннипега

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ОТТАВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Полицейский открыл стрельбу из табельного пистолета по мужчине, которого преследовали сотрудники полиции в центральной части канадского Виннипега (провинция Манитоба). Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.
По его данный, пострадавший госпитализирован, "его состояние нестабильно". Управление городской полиции пока воздерживается от комментариев, но подтверждает сам факт стрельбы в наземном пешеходном переходе между двумя офисными зданиями в центре Виннипега.
Со слов очевидцев, около 20 сотрудников полиции бежали по переходу за мужчиной, а затем раздались выстрелы. Предположительно, огонь по убегавшему открыл один из офицеров полиции. CTV отмечает, что на место инцидента приехала группа для внутренних расследований полиции Виннипега, что уже подтверждает факт того, что стрелял полицейский.