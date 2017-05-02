Мужчина напал на сотрудника скорой помощи в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Неизвестный мужчина, который, по данным властей, открыл огонь в американском Далласе (штат Техас), тяжело ранив сотрудника службы скорой помощи, покончил жизнь самоубийством. В доме, где ранее укрывался злоумышленник, найдено тело еще одного человека, заявил в понедельник на пресс-конференции исполняющий обязанности шефа полиции города Дэвид Пьюс.

По его словам, причиной инцидента, предположительно, стала ссора между соседями, однако точная хронология событий пока неизвестна. Полицейские еще не выяснили, по каким причинам погиб второй человек, тело которого было обнаружено.

Ранее в понедельник поступила информация, что сотрудник скорой помощи был ранен, когда прибыл по вызову в один из районов города. Неизвестный мужчина начал стрелять по медику, когда тот оказывал помощью другому человеку, получившему огнестрельное ранение.

Мэр Далласа Майкл Роулингс заявил, что сотрудник скорой помощи, получивший ранение, в настоящее время находится в реанимации. Врачи также пытаются спасти жизнь того человека, которому он пытался помочь. Личности пострадавших и погибших не разглашаются.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время угрозы для местных жителей нет.