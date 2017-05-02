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Мужчина напал на сотрудника скорой помощи в Техасе

Происшествия
2 мая, 2:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

По данным полиции, медик в настоящее время находится в реанимации, врачи также борются за жизнь еще одного пострадавшего

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НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Неизвестный мужчина, который, по данным властей, открыл огонь в американском Далласе (штат Техас), тяжело ранив сотрудника службы скорой помощи, покончил жизнь самоубийством. В доме, где ранее укрывался злоумышленник, найдено тело еще одного человека, заявил в понедельник на пресс-конференции исполняющий обязанности шефа полиции города Дэвид Пьюс.

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По его словам, причиной инцидента, предположительно, стала ссора между соседями, однако точная хронология событий пока неизвестна. Полицейские еще не выяснили, по каким причинам погиб второй человек, тело которого было обнаружено.

Ранее в понедельник поступила информация, что сотрудник скорой помощи был ранен, когда прибыл по вызову в один из районов города. Неизвестный мужчина начал стрелять по медику, когда тот оказывал помощью другому человеку, получившему огнестрельное ранение.

Мэр Далласа Майкл Роулингс заявил, что сотрудник скорой помощи, получивший ранение, в настоящее время находится в реанимации. Врачи также пытаются спасти жизнь того человека, которому он пытался помочь. Личности пострадавших и погибших не разглашаются.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время угрозы для местных жителей нет.

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