Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря выбросил во вторник утром вулкан Ключевской на Камчатке. Событие продолжалось в течение двух часов, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Вулкан Ключевской начал выбрасывать пепел сегодня в 5:10 по местному времени (20:10 мск понедельника). Событие продолжалось в течение двух часов. Наблюдение велось с помощью видеокамер. По спутниковым данным, шлейф пепла отнесло почти на 100 км в северо-восточном направлении", - сообщил собеседник.
Как добавили в управлении МЧС России по Камчатскому краю, выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано.
Ключевской вулкан (4 750 м) находится в Усть-Камчатском районе. Ближайший населенный пункт поселок Ключи расположен в 30 км.