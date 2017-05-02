Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожарные спасли из горящего многоквартирного дома во Владивостоке более 50 человек

Происшествия
2 мая, 2:42 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

Очаг возгорания находился в коридоре второго этажа, где полностью выгорели полы, после чего огонь распространился на верхние этажи здания

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 50 человек спасли во вторник ночью пожарные из горящего жилого дома гостиничного типа во Владивостоке. Людей эвакуировали с помощью сотрудников газодымозащитной службы по трем автолестницам. Только к утру удалось справиться с огнем, сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона.

"2 мая в 03.45 (20:45 мск - прим. ТАСС) на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о пожаре во многоквартирном доме гостиничного типа по адресу: Партизанский проспект, 28а. Немедленно к месту происшествия были направлены пожарные расчеты. Параллельно с разведкой, звенья газодымозащитной службы (ГДЗС) приступили к эвакуации жильцов. Там, где эвакуация по лестничным маршам была невозможна из-за сильного горения полов в коридоре, пожарные спасали людей при помощи трех автолестниц. Всего было выведено 56 человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал. Уже установлено, что очаг возгорания находился на втором этаже здания, где полностью сгорели полы коридора. Затем огонь перекинулся на лестничные марши и распространился на верхние этажи здания. На борьбу с пожаром были брошены значительные силы: 56 человек личного состава и 11 единиц техники. Им удалось предотвратить распространение огня на жилые квартиры. К 07:00 утра по местному времени (00:00 мск) пожар удалось потушить.

В настоящее время устанавливаются причины пожара. Отмечается, что поскольку квартиры не пострадали, расселения жильцов не потребуется.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: сотрудница ФБР США в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
2
Командир попавшего в зону турбулентности самолета рассказал о подробностях инцидента
3
Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексики
4
Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир"
5
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Артамонова
6
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
7
В Люксембурге скончался советский детский писатель Анатолий Алексин
Темы дня
Загрузка...
Реклама