Пожарные спасли из горящего многоквартирного дома во Владивостоке более 50 человек

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 50 человек спасли во вторник ночью пожарные из горящего жилого дома гостиничного типа во Владивостоке. Людей эвакуировали с помощью сотрудников газодымозащитной службы по трем автолестницам. Только к утру удалось справиться с огнем, сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона.

"2 мая в 03.45 (20:45 мск - прим. ТАСС) на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о пожаре во многоквартирном доме гостиничного типа по адресу: Партизанский проспект, 28а. Немедленно к месту происшествия были направлены пожарные расчеты. Параллельно с разведкой, звенья газодымозащитной службы (ГДЗС) приступили к эвакуации жильцов. Там, где эвакуация по лестничным маршам была невозможна из-за сильного горения полов в коридоре, пожарные спасали людей при помощи трех автолестниц. Всего было выведено 56 человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал. Уже установлено, что очаг возгорания находился на втором этаже здания, где полностью сгорели полы коридора. Затем огонь перекинулся на лестничные марши и распространился на верхние этажи здания. На борьбу с пожаром были брошены значительные силы: 56 человек личного состава и 11 единиц техники. Им удалось предотвратить распространение огня на жилые квартиры. К 07:00 утра по местному времени (00:00 мск) пожар удалось потушить.

В настоящее время устанавливаются причины пожара. Отмечается, что поскольку квартиры не пострадали, расселения жильцов не потребуется.