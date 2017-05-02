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Центр Торонто перекрыт из-за пожара, вызванного скачком напряжения

Происшествия
2 мая, 2:45 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

По словам очевидцев, рядом с одним из высотных зданий были слышны громкие хлопки, после чего из-под земли повалил густой черный дым

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ОТТАВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Скачок напряжения в электрощитовой и начавшийся после этого пожар стал причиной перекрытия района в центре канадского Торонто, где расположены финансовые учреждения. Об этом сообщил шеф городской пожарной охраны Мэттью Пегг.

"Распространение огня прекращено, возгорание контролируется (пожарными)", - цитирует его телеканал CBC.

Подземная трансформаторная находилась на пересечении улиц Кинг и Янг, и, по словам очевидцев, сначала рядом с одним из высотных офисных зданий они услышали громкие хлопки, а затем из-под земли повалил густой черный дым.

По данным стражей порядка, никто не пострадал. В настоящее время на месте ЧП наблюдается по-прежнему сильное задымление. Район происшествия оцеплен полицией, временно изменено движение общественного городского транспорта.

Местная энергосетевая компания Toronto Hydro сообщила об отключении электричества в одном из зданий. На место происшествия приехали аварийные бригады.

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