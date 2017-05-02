Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сахалинские пограничники задержали группу браконьеров, занимавшихся добычей трепанга

Происшествия
2 мая, 3:13 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Морской беспозвоночный моллюск находится на грани полного истребления из-за своих целебных свойств

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали группу браконьеров, занимавшихся добычей трепанга, сообщила пресс-служба ведомства.

"Группа браконьеров (четыре человека) работала под видом искателей металла в районе села Первая Падь (Корсаковского района, юг Сахалина). С моторной лодки они при помощи водолазного снаряжения добывали моллюсков. При приближении пограничников браконьеры сбросили улов в мешках за борт лодки. В ходе контрольно-проверочных мероприятий из воды извлечено четыре мешка с трепангом", - пояснили в пресс-службе.

По данным ведомства, эксперты выпустили моллюска в естественную среду обитания. Лодка с руль-мотором и водолазное снаряжение в количестве трех комплектов изъяты. По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка.

Трепанг - морской беспозвоночный моллюск, который находится на грани полного истребления из-за своих целебных свойств. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами. Блюда из трепанга популярны в азиатской кухне. На черном рынке Китая за один килограмм сушеного трепанга можно выручить в среднем до $350.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: сотрудница ФБР США в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
2
Командир попавшего в зону турбулентности самолета рассказал о подробностях инцидента
3
Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексики
4
Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир"
5
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Артамонова
6
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
7
В Люксембурге скончался советский детский писатель Анатолий Алексин
Темы дня
Загрузка...
Реклама