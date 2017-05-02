Сахалинские пограничники задержали группу браконьеров, занимавшихся добычей трепанга

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали группу браконьеров, занимавшихся добычей трепанга, сообщила пресс-служба ведомства.
"Группа браконьеров (четыре человека) работала под видом искателей металла в районе села Первая Падь (Корсаковского района, юг Сахалина). С моторной лодки они при помощи водолазного снаряжения добывали моллюсков. При приближении пограничников браконьеры сбросили улов в мешках за борт лодки. В ходе контрольно-проверочных мероприятий из воды извлечено четыре мешка с трепангом", - пояснили в пресс-службе.
По данным ведомства, эксперты выпустили моллюска в естественную среду обитания. Лодка с руль-мотором и водолазное снаряжение в количестве трех комплектов изъяты. По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка.
Трепанг - морской беспозвоночный моллюск, который находится на грани полного истребления из-за своих целебных свойств. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами. Блюда из трепанга популярны в азиатской кухне. На черном рынке Китая за один килограмм сушеного трепанга можно выручить в среднем до $350.