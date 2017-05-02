Более 850 тыс. рублей похитили при ремонте котельной на севере Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Генеральный директор ООО "Теплострой" подозревается в хищении более 850 тыс. рублей при ремонте котельной на севере Сахалина, сообщила во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2014 году ООО "Теплострой" должно было выполнить работы по устройству бетонного пола склада угля на центральной районной котельной города Александровск-Сахалинский. Работы компанией выполнены не были, но гендиректор в акте о приемке указал их выполнение. На основании данных документов, из муниципального бюджета подрядчику перечислены денежные средства в сумме 859 109 рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении генерального директора ООО "Теплострой" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Вопрос о возмещении ущерба, причиненного муниципалитету, будет рассматриваться в рамках уголовного дела. Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры.