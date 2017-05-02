Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 850 тыс. рублей похитили при ремонте котельной на севере Сахалина

Происшествия
2 мая, 3:41 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

В отношении гендиректора ООО "Теплострой", которое должно было выполнить работы по ремонту, возбуждено уголовное дело

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Генеральный директор ООО "Теплострой" подозревается в хищении более 850 тыс. рублей при ремонте котельной на севере Сахалина, сообщила во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2014 году ООО "Теплострой" должно было выполнить работы по устройству бетонного пола склада угля на центральной районной котельной города Александровск-Сахалинский. Работы компанией выполнены не были, но гендиректор в акте о приемке указал их выполнение. На основании данных документов, из муниципального бюджета подрядчику перечислены денежные средства в сумме 859 109 рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении генерального директора ООО "Теплострой" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Вопрос о возмещении ущерба, причиненного муниципалитету, будет рассматриваться в рамках уголовного дела. Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: сотрудница ФБР США в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
2
Командир попавшего в зону турбулентности самолета рассказал о подробностях инцидента
3
Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексики
4
Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир"
5
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Артамонова
6
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
7
В Люксембурге скончался советский детский писатель Анатолий Алексин
Темы дня
Загрузка...
Реклама