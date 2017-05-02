СМИ: восемь человек погибли в Колумбии в результате крушения небольшого самолета

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Восемь человек погибли в результате падения небольшого самолета в центральной части Колумбии. Об этом сообщила в понедельник газета El Tiempo.

По ее информации, одномоторный самолет Cessna разбился в департаменте Кундинамарка. По предварительной версии, летательный аппарат зацепил телекоммуникационную антенну, уточняет издание. По данным газеты El Universal, самолет совершал полет из города Мельгар в центрально-западной части страны в сторону Боготы.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразил президент республики Хуан Мануэль Сантос. "Наша солидарность с семьями погибших в авиакатастрофе в Кундинамарке. Восемь человек погибли", - написал президент в своем Twitter.

Nuestra solidaridad con familiares de las víctimas del accidente del avión del @COL_EJERCITO en Cundinamarca. 8 personas perdieron la vida. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 1 мая 2017 г.