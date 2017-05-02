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Площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась почти в 200 раз

Происшествия
2 мая, 4:12 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

В данный момент в регионе действуют два пожара на общей площади 20 га

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЧИТА, 2 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь действующих лесных пожаров в Забайкальском крае за 1 мая удалось сократить почти в 200 раз - до 20 га, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды.

"За 1 мая в крае ликвидировали 13 лесных пожаров на площади 4,3 тыс. га. По данным на утро вторника, в регионе действуют два пожара на общей площади 20 га, еще шесть пожаров локализованы на 5,8 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в пресс-службе. В министерстве отметили, что почти все пожары потушили утром и днем 1 мая, то есть до начала дождя, который выпал в Забайкалье в ночь на вторник.

Оставшиеся пожары тушат 326 человек, в том числе 148 парашютистов-десантников, задействовано 58 единиц техники.

Лесные пожары в Забайкальском крае в этом году начались в конце марта, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Во всем Сибирском федеральном округе также введен режим ЧС.

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