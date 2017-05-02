В американском Портленде демонстрации переросли в беспорядки

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Массовые беспорядки начались в понедельник в американском Портленде (штат Орегон) во время первомайских демонстраций, их участники сожгли автомобиль стражей порядка и забросали блюстителей закона камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Об этом говорится в серии сообщений, размещенных в Twitter полицейского управления города.

"Анархисты уничтожили полицейскую машину, разбивают много окон и повреждают здания, разводят огонь, нападают на полицию", - указано в одной из записей. В другой отмечается: "Анархисты бросают в полицию зажигательные устройства, в том числе пиротехнику, дымовые шашки и "коктейли Молотова".

Anarchists have destroyed a police car, damaging numerous windows & property, starting fires, attacking police. #MayDayPDX — Portland Police (@PortlandPolice) 1 мая 2017 г.

В полиции сообщили о многочисленных случаях вандализма и рекомендовали всем участникам акции немедленно разойтись. Имеются ли пострадавшие среди сотрудников правоохранительных органов, не разъясняется.

В Twitter управления размещены сообщения об арестах нескольких демонстрантов. Сколько именно человек задержали, пока не уточняется. По сведениям телекомпании CNN, под стражу взяты не меньше девяти участников акции. Как видно на транслируемых кадрах, протестующие, лица которых скрыты масками, громят магазины, разбивают витрины, разводят огонь на улице.

По сведениям местных СМИ, в демонстрации в Портленде принимали участие представили целого ряда политических сил, выдвигавших различные требования политического и экономического характера. Некоторые из манифестантов, в частности, требовали не ужесточать миграционную политику в США, другие выступили за улучшение положения рабочих.