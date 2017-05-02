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Организаторы подпольного казино в Хабаровске оштрафованы на суммы от 50 до 150 тыс. рублей

Происшествия
2 мая, 4:58 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Во время следствия трое мужчин и женщина дали признательные показания

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ХАБАРОВСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор четверым жителям Хабаровска за незаконную организацию и проведение азартных игр. Они оштрафованы на суммы от 50 до 150 тысяч рублей, сообщили во вторник в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю.

"Трое мужчин и женщина приговором суда признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде двух штрафов в размере 100 тыс. рублей и одного - 150 тыс. рублей, женщине - 50 тыс. рублей", - сказали в управлении.

В декабре 2016 года подсудимые арендовали помещение, расположенное в Индустриальном районе Хабаровска, и разместили в нем игровое оборудование. Попасть в заведение можно было только по рекомендации, игры проходили с вечера до утра.

Ночью 1 февраля 2017 года следователи краевого следственного управления совместно с сотрудниками полиции провели обыск в казино. Во время спецоперации изъяты 26 игровых автоматов, три покерных стола, фишки, карты. "В ходе следствия все четверо дали признательные показания", - уточнил представитель СК РФ.

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