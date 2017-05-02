Организаторы подпольного казино в Хабаровске оштрафованы на суммы от 50 до 150 тыс. рублей

В Конгрессе США не готовят новых санкций против РФМеждународная панорама 2 мая, 4:44
Кросби получил травму головы в третьем матче плей-офф НХЛ с "Вашингтоном"Спорт 2 мая, 4:31
"Ъ": ЦБ усилил проверки оборудования для определения подлинности купюрЭкономика и бизнес 2 мая, 4:21
Площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась почти в 200 разПроисшествия 2 мая, 4:12
Белый дом: Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с ПутинымМеждународная панорама 2 мая, 4:09
Премьер Франции: ЕС после Brexit не выдержит новый удар в виде победы Ле Пен на выборахМеждународная панорама 2 мая, 3:16
Трамп заявил о нежелании проводить "красные линии" в отношении КНДРМеждународная панорама 2 мая, 2:18
Голкипер Бобровский номинирован на приз лучшему игроку сезона НХЛСпорт 2 мая, 2:15
Мужчина напал на сотрудника скорой помощи в ТехасеПроисшествия 2 мая, 2:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАБАРОВСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор четверым жителям Хабаровска за незаконную организацию и проведение азартных игр. Они оштрафованы на суммы от 50 до 150 тысяч рублей, сообщили во вторник в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю.
"Трое мужчин и женщина приговором суда признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде двух штрафов в размере 100 тыс. рублей и одного - 150 тыс. рублей, женщине - 50 тыс. рублей", - сказали в управлении.
В декабре 2016 года подсудимые арендовали помещение, расположенное в Индустриальном районе Хабаровска, и разместили в нем игровое оборудование. Попасть в заведение можно было только по рекомендации, игры проходили с вечера до утра.
Ночью 1 февраля 2017 года следователи краевого следственного управления совместно с сотрудниками полиции провели обыск в казино. Во время спецоперации изъяты 26 игровых автоматов, три покерных стола, фишки, карты. "В ходе следствия все четверо дали признательные показания", - уточнил представитель СК РФ.