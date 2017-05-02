СК на Камчатке возбудил дело против женщины, муж которой два года избивал ее ребенка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудили уголовное дело против матери, ребенка которой в течение двух лет избивал ее супруг, приходящийся мальчику отчимом. Женщина подозревается в неисполнении родительских обязанностей. Следствие полагает, что она не только не пыталась остановить истязание сына, но и сама принимала участие в нанесении побоев, рассказала во вторник старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю Елена Матафонова.
"Мать мальчика 2006 года рождения, в период с апреля 2014 года по февраль 2016 года не исполняла обязанности по защите своего ребенка от проявления всех форм насилия. В частности, она, зная, что ее супруг (отчим ее несовершеннолетнего сына) систематически истязает ребенка, не приняла мер к изобличению виновного лица. Кроме того, она сама неоднократно ремнем и руками наносила ребенку удары по различным частям тела", - сообщила Матафонова.
Таким образом, при наличии реальной возможности подозреваемая не пресекла систематические издевательства над сыном. В результате у мальчика развилось психогенно обусловленное невротическое расстройство.
Ранее ТАСС сообщал, что суд вынес приговор в отношении отчима мальчика - 28-летнего жителя Елизова. Он проведет в колонии общего режима пять лет, а также выплатит пострадавшему 500 тыс. рублей компенсации морального вреда. Всего следователи установили 92 случая избиения ребенка в течение двух лет. Сам пострадавший мальчик передан на воспитание родному отцу.