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В Бангкоке в больнице остаются 15 россиян после инцидента с рейсом "Аэрофлота"

Происшествия
2 мая, 5:17 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Четыре человека прооперированы, оперативное вмешательство также потребуется еще нескольким пострадавшим, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде

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БАНГКОК, 2 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Пятнадцать россиян остаются в больнице "Самитивет Сринакарин" в Бангкоке после инцидента с авиарейсом компании "Аэрофлот", попавшим в понедельник в зону турбулентности. Об этом ТАСС во вторник сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

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Медики диагностировали у пострадавших переломы различной степени тяжести. "Четверо человек были прооперированы вчера, но врачи говорят, что еще нескольким пациентам потребуется оперативное вмешательство", - рассказал дипломат. В больнице постоянно дежурят сотрудники российского посольства. "Мало кто из получивших ранения пассажиров говорит по-английски, поэтому им требуется помощь даже для общения с медицинским персоналом", - говорит Соснов.

Кроме того, в больнице остаются и родственники пострадавших. Многие ехали в Таиланд на отдых семьями. "Родственники остались на ночь прямо в больнице. Медицинские боксы, в которых лежат пациенты, позволяют это сделать", - отметил заведующий консульским отделом. По его словам, медики обещают выписать во вторник несколько пострадавших, однако большинству из них потребуется более длительное лечение, которое может занять от одной до нескольких недель.

1 мая самолет, выполнявший рейс SU 270 Москва - Бангкок, попал в зону кратковременной турбулентности. По данным "Аэрофлота", причиной инцидента стало попадание в турбулентность ясного неба (возникает в чистом небе и предсказать ее появление приборы на борту самолета не могут). Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, в результате происшествия пострадали 27 человек: трое подданных Таиланда и 24 россиянина.

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ЧП на рейсе "Аэрофлота" Москва - Бангкок
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