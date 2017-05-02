В Бангкоке в больнице остаются 15 россиян после инцидента с рейсом "Аэрофлота"

В Конгрессе США не готовят новых санкций против РФМеждународная панорама 2 мая, 4:44
Кросби получил травму головы в третьем матче плей-офф НХЛ с "Вашингтоном"Спорт 2 мая, 4:31
"Ъ": ЦБ усилил проверки оборудования для определения подлинности купюрЭкономика и бизнес 2 мая, 4:21
Площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась почти в 200 разПроисшествия 2 мая, 4:12
Белый дом: Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с ПутинымМеждународная панорама 2 мая, 4:09
Премьер Франции: ЕС после Brexit не выдержит новый удар в виде победы Ле Пен на выборахМеждународная панорама 2 мая, 3:16
Трамп заявил о нежелании проводить "красные линии" в отношении КНДРМеждународная панорама 2 мая, 2:18
Голкипер Бобровский номинирован на приз лучшему игроку сезона НХЛСпорт 2 мая, 2:15
Мужчина напал на сотрудника скорой помощи в ТехасеПроисшествия 2 мая, 2:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАНГКОК, 2 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Пятнадцать россиян остаются в больнице "Самитивет Сринакарин" в Бангкоке после инцидента с авиарейсом компании "Аэрофлот", попавшим в понедельник в зону турбулентности. Об этом ТАСС во вторник сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.
Медики диагностировали у пострадавших переломы различной степени тяжести. "Четверо человек были прооперированы вчера, но врачи говорят, что еще нескольким пациентам потребуется оперативное вмешательство", - рассказал дипломат. В больнице постоянно дежурят сотрудники российского посольства. "Мало кто из получивших ранения пассажиров говорит по-английски, поэтому им требуется помощь даже для общения с медицинским персоналом", - говорит Соснов.
Кроме того, в больнице остаются и родственники пострадавших. Многие ехали в Таиланд на отдых семьями. "Родственники остались на ночь прямо в больнице. Медицинские боксы, в которых лежат пациенты, позволяют это сделать", - отметил заведующий консульским отделом. По его словам, медики обещают выписать во вторник несколько пострадавших, однако большинству из них потребуется более длительное лечение, которое может занять от одной до нескольких недель.
1 мая самолет, выполнявший рейс SU 270 Москва - Бангкок, попал в зону кратковременной турбулентности. По данным "Аэрофлота", причиной инцидента стало попадание в турбулентность ясного неба (возникает в чистом небе и предсказать ее появление приборы на борту самолета не могут). Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, в результате происшествия пострадали 27 человек: трое подданных Таиланда и 24 россиянина.