В девяти районах Хабаровского края введен особый противопожарный режим

ХАБАРОВСК, 2 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в девяти районах Хабаровского края из-за резкого потепления и растущей опасности перехода пожаров на населенные пункты. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства Хабаровского края.

"В минувшие выходные сразу в девяти районах Хабаровского края был введен особый противопожарный режим. Власти территорий пошли на этот шаг из-за резкого потепления, чтобы защитить населенные пункты и леса от возможных возгораний. Как уточнили в краевом ГУ МЧС, сейчас мера действует в четырнадцати муниципальных образованиях. Исключение составляют самые северные точки региона - Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы, где еще отмечаются минусовые температуры", - говорится в сообщении.

"В очередной раз мы убеждаемся, что пожары в лесах - настоящая стихия. Они возникают неожиданно, мгновенно разрастаются в масштабах и уничтожают все на своем пути. Чтобы сдержать их натиск, необходимо всегда проявлять бдительность, вести тщательное наблюдение. Перепроверьте всю технику и персонал, в каждом районе должна быть обеспечена максимальная готовность", - прокомментировал ситуацию губернатор региона Вячеслав Шпорт.

За прошедшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано одно возгорание в лесах Верхнебуреинского района. С начала пожароопасного периода в регионе произошло 54 природных пожара на общей площади свыше 3 тыс. га. Ранее сообщалось, что вновь растет количество лесных пожаров в Приморье, где за минувшие выходные потушили 15 очагов огня на площади 15 га. Сложная обстановка складывается в Камчатском крае, где растет количество палов сухой травы.

В выходные пожары в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) регистрировались в Приморском, Камчатском и Хабаровском краях, Еврейской автономии и Амурской области. По данным на утро 2 мая, в округе продолжают действовать семь очагов огня: по два в Амурской области и в Приморском крае, по одному в Еврейской автономной области, Камчатском и Хабаровском краях. Из числа действующих пожаров два локализованы.

С начала марта на территории ДФО возникли 529 лесных пожаров на площади 93,4 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54 тыс. га) и Амурскую область (20,9 тыс. га). За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 446 пожаров на площади 214,4 тыс. га.