Действовавший на 1,9 тыс. га крупный лесной пожар ликвидирован в Бурятии

Войска США в Южной Корее подтвердили, что THAAD поставлен на боевое дежурствоМеждународная панорама 2 мая, 5:55
Гол Кузнецова помог "Вашингтону" сократить отставание в серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом"Спорт 2 мая, 5:52
ВТБ 24: бюджетникам на Камчатке выдано более 3 тыс. карт "Мир"Экономика и бизнес 2 мая, 5:33
В Бангкоке в больнице остаются 15 россиян после инцидента с рейсом "Аэрофлота"Происшествия 2 мая, 5:17
В Конгрессе США не готовят новых санкций против РФМеждународная панорама 2 мая, 4:44
Подросток подорвался на мине на чабанской стоянке в ЗабайкальеПроисшествия 2 мая, 4:33
Кросби получил травму головы в третьем матче плей-офф НХЛ с "Вашингтоном"Спорт 2 мая, 4:31
"Ъ": ЦБ усилил проверки оборудования для определения подлинности купюрЭкономика и бизнес 2 мая, 4:21
Площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась почти в 200 разПроисшествия 2 мая, 4:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 2 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Лесники, пожарные-парашютисты и местные жители смогли коллективными усилиями справиться с крупным лесным пожаром, действовавшим несколько дней в Заиграевском районе Бурятии. Об этом сообщили во вторник в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).
"Ликвидирован крупный очаг в Заиграевском районе на общей площади 1,9 тыс. гектаров", - уточнили в пресс-службе ведомства.
В РАЛХ также сообщили, что удалось локализовать и действовавшее до вчерашнего дня на 270 га возгорание в Тункинском национальном парке. Там к борьбе с огнем привлечены сотрудники федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана".
По состоянию на утро 2 мая в Бурятии зарегистрированы семь лесных пожаров. Из них действующие - пять, на площади 290 га - и два локализованных очага на 950 га. Площадь пожаров за сутки сократилась с 2,5 тыс. до 1,2 тыс. га.
"Причина возникновения новых возгораний в большинстве случаев - неосторожное обращение с огнем", - отметили в РАЛХ. За прошедшие выходные сотрудниками лесной охраны, МЧС, регионального МВД проведено более 300 рейдов: в результате составлено 75 протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Сейчас в регионе с огнем борются около 400 человек. Это сотрудники лесной охраны, местные жители, лесопользователи, парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сотрудники федерального резерва Авиалесоохраны.
Пожароопасный сезон в Бурятии начался в первых числах апреля. За прошедшее время в республике зарегистрированы 136 возгораний, огнем пройдено около 12,9 тыс. га. "В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 52 очага на общей площади около 900 га", - отметили в РАЛХ.