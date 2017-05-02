Действовавший на 1,9 тыс. га крупный лесной пожар ликвидирован в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 2 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Лесники, пожарные-парашютисты и местные жители смогли коллективными усилиями справиться с крупным лесным пожаром, действовавшим несколько дней в Заиграевском районе Бурятии. Об этом сообщили во вторник в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"Ликвидирован крупный очаг в Заиграевском районе на общей площади 1,9 тыс. гектаров", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В РАЛХ также сообщили, что удалось локализовать и действовавшее до вчерашнего дня на 270 га возгорание в Тункинском национальном парке. Там к борьбе с огнем привлечены сотрудники федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана".

По состоянию на утро 2 мая в Бурятии зарегистрированы семь лесных пожаров. Из них действующие - пять, на площади 290 га - и два локализованных очага на 950 га. Площадь пожаров за сутки сократилась с 2,5 тыс. до 1,2 тыс. га.

"Причина возникновения новых возгораний в большинстве случаев - неосторожное обращение с огнем", - отметили в РАЛХ. За прошедшие выходные сотрудниками лесной охраны, МЧС, регионального МВД проведено более 300 рейдов: в результате составлено 75 протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Сейчас в регионе с огнем борются около 400 человек. Это сотрудники лесной охраны, местные жители, лесопользователи, парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сотрудники федерального резерва Авиалесоохраны.

Пожароопасный сезон в Бурятии начался в первых числах апреля. За прошедшее время в республике зарегистрированы 136 возгораний, огнем пройдено около 12,9 тыс. га. "В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 52 очага на общей площади около 900 га", - отметили в РАЛХ.