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СМИ: автомобиль протаранил двери приемной в больнице в Японии

Происшествия
2 мая, 6:30 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

В результате инцидента пострадали пять человек

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ТОКИО, 2 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Легковой автомобиль протаранил входные двери больницы в японском городе Оита. Как сообщил во вторник телеканал NHK, в результате инцидента пять человек пострадали.

Как рассказали очевидцы, легковой малолитражный автомобиль протаранил стеклянные двери и остановился в приемной прямо напротив регистратуры. В это время там находилось много людей.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии. По сведениям полиции, за рулем находилась пожилая женщина. На ее машине была наклейка, свидетельствующая о том, что ей управляет человек с ограниченными возможностями.

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