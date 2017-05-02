СМИ: автомобиль протаранил двери приемной в больнице в Японии

ТОКИО, 2 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Легковой автомобиль протаранил входные двери больницы в японском городе Оита. Как сообщил во вторник телеканал NHK, в результате инцидента пять человек пострадали.

Как рассказали очевидцы, легковой малолитражный автомобиль протаранил стеклянные двери и остановился в приемной прямо напротив регистратуры. В это время там находилось много людей.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии. По сведениям полиции, за рулем находилась пожилая женщина. На ее машине была наклейка, свидетельствующая о том, что ей управляет человек с ограниченными возможностями.