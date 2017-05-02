DM: пропавшего у берегов Шотландии серфера нашли спустя более 30 часов поисков

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Серфер Мэттью Брайс из шотландского города Глазго был спасен в понедельник спустя 32 часа поисковой операции. Об этом сообщает во вторник газета Daily Mail.

По ее информации, в последний раз 22-летнего мужчину видели в воскресенье, поиски начались лишь на следующий день. Спасатели обнаружили его в более чем 20 километрах от берега.

Продержаться так долго в холодной воде молодому человеку удалось благодаря гидрокостюму, добавляет газета. Он был доставлен в больницу с переохлаждением.