Задержанного в Москве главаря банды осудили в Чите за вымогательство

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ЧИТА, 2 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Центральный районный суд Читы вынес приговор четырем обвиняемым в вымогательстве, среди которых - вор в законе Георгий Углава по прозвищу Тахи, задержанный в 2015 году в Москве. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры по Забайкальскому краю.
"Центральный районный суд Читы рассмотрел уголовное дело в отношении Георгия Углавы, Анвери Шанидзе, Гогита Гвишиани и Евгения Гончарова. Подсудимые признаны виновными в совершении преступления по п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство")", - сказали в ведомстве. Суд приговорил Гончарова к 3,5 годам колонии строгого режима, Углаву - к 3,5 годам, а Шанидзе и Гвишиани - к 3 годам колонии общего режима.
Установлено, что в сентябре 2007 года Шанидзе, Гвишиани и Гончаров вызвали потерпевшего в один из ресторанов Читы и потребовали от него 400 тыс. рублей. При этом злоумышленники вели себя агрессивно и угрожали.
"Для оказания большего давления на потерпевшего они в его присутствии позвонили Углаве, пользовавшемуся высшим авторитетом в криминальной среде, и тот посредством громкой связи в грубой и ультимативной форме потребовал выполнить предъявленные требования", - добавили в прокуратуре. Потерпевший был вынужден согласиться и через несколько дней отдал вымогателям требуемую сумму.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован осужденными в установленном порядке.
Криминальный лидер Тахи был задержан в 2015 году в Центральном округе Москвы сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР "Рысь" МВД России. По данным правоохранительных органов, возглавляемая им "преступная организация стремилась к масштабному расширению своего влияния и подчинению всех организованных групп и лиц, ведущих криминальный образ жизни на территории Забайкалья, материальные средства от совершения грабежей, краж, вымогательств и других тяжких и особо тяжких преступлений, отчислялись в криминальный общак.