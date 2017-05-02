В Портленде задержаны более 20 участников беспорядков

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Полиция в Портленде (штат Орегон) задержала в понедельник более 20 участников массовых беспорядков, которые начались во время первомайских демонстраций. Об этом сообщается в Twitter полицейского управления города.

"Более двух десятков человек арестованы во время беспорядков в день протеста по случаю первого мая", - отмечается в записи. Более подробная информация о произошедшем, как ожидается, будет опубликована позже. Ранее представители управления заявили, что демонстранты сожгли полицейский автомобиль и забросали офицеров камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью.

More than two dozen people arrested during #MayDayPDX riot. Full details will be released later this evening. — Portland Police (@PortlandPolice) 2 May 2017

"Анархисты уничтожили полицейскую машину, разбивают много окон и повреждают здания, разводят огонь, нападают на полицию", - сообщалось ранее в Twitter стражей порядка. В нем также отмечалось: "Анархисты бросают в полицию зажигательные устройства, в том числе пиротехнику, дымовые шашки и "коктейли Молотова".

В полиции сообщили о многочисленных случаях вандализма и рекомендовали всем участникам акции немедленно разойтись. Имеются ли пострадавшие среди сотрудников правоохранительных органов, пока не уточняется.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что задержаны не меньше девяти участников акции. На показанных ею кадрах было видно, что протестующие, лица которых скрыты масками, громят магазины, разбивают витрины, разводят огонь на улице.

По сведениям местных СМИ, в демонстрации в Портленде принимали участие представили целого ряда организаций, выдвигавших различные требования политического и экономического характера. Некоторые из манифестантов, в частности, требовали не ужесточать миграционную политику в США, другие выступили за улучшение положения рабочих.