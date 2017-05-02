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На месте схода оползня на юге Киргизии возобновились поисковые работы

Происшествия
2 мая, 9:05 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

В связи с угрозой схода оползней в других районах Ошской области на ее территории МЧС в общей сложности были установлены 118 палаток для отселенных из опасных зон людей

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БИШКЕК, 2 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Поисковые работы возобновились сегодня утром на месте схода оползня в селе Аю южной Ошской области Киргизии, под которым оказались 24 человека. Об этом сообщило МЧС республики.

По данным ведомства, 1 мая поисковые работы были приостановлены из-за наступления темноты. "На данный момент спасателям удалось обнаружить лишь тела трех погибших, которые переданы их родственникам", - говорится в сообщении. На месте трагедии продолжает работать оперативный штаб, а медики до сих пор оказывают психологическую помощь родным и близким погибших. В общей сложности в поисковых работах на сегодняшний день задействованы около 300 человек, в том числе сотрудники МЧС, военнослужащие и сотрудники милиции.

По уточненным данным МЧС, объем накрывшего утром 29 апреля окраину Аю оползня оставил около 200 тысяч кубометров. Все попавшие под оползень 24 местных жителя, по предварительным данным ведомства, считаются погибшими. Из- за угрозы продолжения движения земляной массы в безопасное место были отселены 85 жителей этого села, специально для них МЧС был развернут палаточный городок.

В министерстве также напомнили, что в конце марта нынешнего года жители попавших под оползень одноэтажных домов были предупреждены о грозящей им опасности и получили предписание на отселение. Некоторые из них еще в 2003 году получили от государства новые земельные участки и ссуды на переезд.

В связи с угрозой схода оползней в других районах Ошской области на ее территории МЧС в общей сложности были установлены 118 палаток для отселенных из опасных зон людей.

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