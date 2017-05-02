СК возбудил дело против жителя Забайкалья, сын которого подорвался на мине

СК возбудил дело против жителя Забайкалья, сын которого подорвался на минеПроисшествия 2 мая, 9:41
Около 66 га леса охвачены пожарами в Свердловской областиНовости Урала 2 мая, 9:30
Французские СМИ уличили Ле Пен в заимствовании у Фийона фраз из его выступленияМеждународная панорама 2 мая, 9:23
Медведев поручил подготовить проект закона о повышении МРОТ до прожиточного минимумаЭкономика и бизнес 2 мая, 9:15
Магнитогорский "Металлург" подтвердил, что Антипин продолжит карьеру в НХЛСпорт 2 мая, 8:46
Кремль подтвердил информацию о предстоящем телефонном разговоре Путина и ТрампаПолитика 2 мая, 8:44
В гости к нам: сезон заходов океанских лайнеров открылся на Дальнем ВостокеВ стране 2 мая, 7:21
Греция и кредиторы достигли соглашения по ключевым реформамЭкономика и бизнес 2 мая, 7:00
Войска США в Южной Корее подтвердили, что THAAD поставлен на боевое дежурствоМеждународная панорама 2 мая, 5:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 2 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Забайкальского края, сын которого накануне погиб на чабанской стоянке, подорвавшись на мине. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
"По версии следствия, в 2014 году подозреваемый нашел в неустановленном месте 55 боеприпасов, которые привез на свою животноводческую стоянку, расположенную в селе Цаган-Оль Могойтуйского района. 1 мая в результате детонации одного из взрывных устройств 10-летний сын подозреваемого получил множественные телесные повреждения, в результате чего скончался в больнице", - сказали в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение и хранение боеприпасов") и ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи провели работы на месте происшествия. С участием специалистов Росгвардии изъято более 50 взрывных устройств. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что снаряды могли попасть на стоянку с расположенного неподалеку военного полигона.