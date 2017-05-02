Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело против жителя Забайкалья, сын которого подорвался на мине

Происшествия
2 мая, 9:41 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

По версии следствия, в 2014 году мужчина нашел в неустановленном месте 55 боеприпасов, которые привез на свою животноводческую стоянку

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Андрей Махонин/ТАСС

ЧИТА, 2 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Забайкальского края, сын которого накануне погиб на чабанской стоянке, подорвавшись на мине. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

Смотрите также

Подросток подорвался на мине на чабанской стоянке в Забайкалье

"По версии следствия, в 2014 году подозреваемый нашел в неустановленном месте 55 боеприпасов, которые привез на свою животноводческую стоянку, расположенную в селе Цаган-Оль Могойтуйского района. 1 мая в результате детонации одного из взрывных устройств 10-летний сын подозреваемого получил множественные телесные повреждения, в результате чего скончался в больнице", - сказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение и хранение боеприпасов") и ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи провели работы на месте происшествия. С участием специалистов Росгвардии изъято более 50 взрывных устройств. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что снаряды могли попасть на стоянку с расположенного неподалеку военного полигона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация вооруженной сирийской оппозиции прибыла в Астану
2
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
3
Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Южной Кореей
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
6
Медведев поручил подготовить проект закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума
7
В Люксембурге скончался советский детский писатель Анатолий Алексин
Темы дня
Загрузка...
Реклама