СК возбудил дело против жителя Забайкалья, сын которого подорвался на мине

ЧИТА, 2 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Забайкальского края, сын которого накануне погиб на чабанской стоянке, подорвавшись на мине. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

"По версии следствия, в 2014 году подозреваемый нашел в неустановленном месте 55 боеприпасов, которые привез на свою животноводческую стоянку, расположенную в селе Цаган-Оль Могойтуйского района. 1 мая в результате детонации одного из взрывных устройств 10-летний сын подозреваемого получил множественные телесные повреждения, в результате чего скончался в больнице", - сказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение и хранение боеприпасов") и ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи провели работы на месте происшествия. С участием специалистов Росгвардии изъято более 50 взрывных устройств. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что снаряды могли попасть на стоянку с расположенного неподалеку военного полигона.