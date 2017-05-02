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Причиной пожара в иркутской Бубновке стало короткое замыкание из-за ураганного ветра

Происшествия
2 мая, 10:29 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 2, мая. /ТАСС

Ранее в качестве предполагаемой причины ЧП назывался умышленный поджог травы

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© ТАСС

ИРКУТСК, 2 мая. /ТАСС/. Короткое замыкание, вызванное перехлестом проводов при сильных порывах ветра, стало причиной пожара в деревне Бубновка Иркутской области, которая практически полностью сгорела 28 апреля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на замначальника главка Виктор Пашкова.

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"Дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории, в течение нескольких дней работавшие в Бубновке, установили причину пожара, уничтожившего 28 апреля большую часть населенного пункта. По итогам проверок жилой зоны, электропроводов и очагов пожара, по результатам многочисленных опросов местного населения специалистами сделано окончательное заключение - возгорание в Бубновке началось в результате перехлеста электропроводов из-за сильного ветра, произошло замыкание", - сказали в пресс- службе.

Как установили специалисты, после того, как искры попали на сухую траву вблизи жилых домов, огонь быстро распространился по поселку. "Основной версией был пал сухой растительности, который, по словам местных жителей, устроил их односельчанин, - напомнили в главке МЧС. - С последним работали дознаватели, выясняя обстоятельства. В ходе работы все эти версии не нашли подтверждения".

В ведомстве намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за своевременную уборку территории и отключение электроснабжения. Материалы будут переданы в правоохранительные органы.

При пожаре в Бубновке, где сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей. Власти Иркутской области приняли решение перенести поселок, поскольку в нем сгорели детский сад, школа, почта и не осталось социальных объектов и рабочих мест.

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