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Более 50 детей отравились едой в лагере в Ижевске

Происшествия
2 мая, 10:29 дата обновления: 2 мая, 10:54 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 2, мая. /ТАСС

По данному факту СК возбудил уголовное дело

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ИЖЕВСК, 2 мая. /ТАСС/. Пищевое отравление более 50 детей произошло в детском оздоровительном лагере под Ижевском, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

"Сегодня в 02:44 мск поступило сообщение о пищевом отравлении детей в лагере "Дружба" в Ижевске. Всего с жалобами обратились 56 детей, шестеро из них госпитализированы в инфекционную больницу", - отметили в пресс-службе.

По данным медиков, у детей наблюдаются симптомы кишечной инфекции. Точный диагноз станет известен позже, после получения результатов анализов. В лагере работают оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Удмуртии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, врио главы Удмуртии Александр Бречалов взял ситуацию под личный контроль. "Мне регулярно докладывают о ситуации. На базе больницы организована горячая линия, подключены все службы: МЧС, Следственный комитет, Роспотребнадзор, Минздрав. Мы контролируем ситуацию", - цитирует пресс- служба Бречалова.

По данным МЧС, на момент происшествия в лагере "Дружба" находились около 500 детей в возрасте 14-16 лет. В лагере с 30 апреля по 3 мая проходит чемпионат России среди школьников по игре "Что? Где? Когда?" На турнир приехали сильнейшие школьные команды от Мурманска до Южно-Сахалинска.

По факту отравления возбуждено уголовное дело. "В настоящее время в инфекционную больницу госпитализировано более 50 детей. Следственными органами СК РФ по региону по факту отравления детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), - уточнили в пресс-службе.

"В настоящее время в инфекционную больницу госпитализировано более 50 детей. Следственными органами СК РФ по региону по факту отравления детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), - уточнили в пресс-службе  Следственного управления СК РФ по региону. 

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