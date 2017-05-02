Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом близ Праги

Cosco в I квартале рассчитывает получить чистую прибыль объемом $37,7 млнТранспорт 2 мая, 12:58
ХК "Авангард" обменял Бурдасова в ЦСКА на Кугрышева и КошелеваСпорт 2 мая, 12:56
Солдатова и Дина Аверина выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в СофииСпорт 2 мая, 12:47
Четверо россиян претендуют на посты в комитетах Международной федерации конного спортаСпорт 2 мая, 12:34
ЕСПЧ присудил €95 тыс. троим россиянам за пытки в полицииМеждународная панорама 2 мая, 12:32
Ученые степени в РФ смогут присуждать по совокупности научных статейНаука 2 мая, 12:29
ПГК в I квартале 2017 года увеличила погрузку в крытых вагонах из Западной Сибири на 19%Транспорт 2 мая, 12:24
Фестиваль искусств "Традиции и современность" пройдет 7-11 июня в ЦВЗ "Манеж"Новости партнеров 2 мая, 12:23
Минздрав объяснил разницу тарифов ОМС на медицинскую помощь в регионахОбщество 2 мая, 12:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПРАГА, 2 мая. /ТАСС/. Авария автобуса со школьниками младших классов произошла в районе города Млада-Болеслав (Центральная Чехия) в 40 км северо-восточнее Праги. Имеются раненые. Об этом сообщила журналистам представитель национальной службы спасателей Петра Эффенбергерова.
"В автобусе находились 41 ребенок и несколько взрослых, - отметила она. - Ранены шесть школьников в возрасте до 13 лет. Травму головы получила сопровождавшая их женщина. Для ее срочной госпитализации на место ЧП был вызван вертолет".
Согласно предварительным данным, виновным в аварии является водитель автобуса, который не справился с его управлением. Он не снизил скорость во время совершения маневра поворота на узкой дороге. В результате автобус перевернулся на бок.