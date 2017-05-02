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Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом близ Праги

Происшествия
2 мая, 11:45 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 2, мая. /ТАСС

Ранения получили шесть школьников в возрасте до 13 лет и сопровождавшая их женщина, для ее госпитализации на место ЧП был вызван вертолет

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ПРАГА, 2 мая. /ТАСС/. Авария автобуса со школьниками младших классов произошла в районе города Млада-Болеслав (Центральная Чехия) в 40 км северо-восточнее Праги. Имеются раненые. Об этом сообщила журналистам представитель национальной службы спасателей Петра Эффенбергерова.

"В автобусе находились 41 ребенок и несколько взрослых, - отметила она. - Ранены шесть школьников в возрасте до 13 лет. Травму головы получила сопровождавшая их женщина. Для ее срочной госпитализации на место ЧП был вызван вертолет".

Согласно предварительным данным, виновным в аварии является водитель автобуса, который не справился с его управлением. Он не снизил скорость во время совершения маневра поворота на узкой дороге. В результате автобус перевернулся на бок.

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