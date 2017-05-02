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Трем гражданам РФ грозит до семи лет колонии за контрабанду частей оружия из Украины

Происшествия
2 мая, 12:47 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 2, мая. /ТАСС

В пресс-службе брянской таможни сообщили, что подозреваемые переправляли части огнестрельного оружия через границу посылками по почте

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БРЯНСК, 2 мая. /ТАСС/. Семь уголовных дел возбуждено в связи с контрабандой частей огнестрельного оружия с Украины, трем организаторам грозит до 7 лет колонии. Поставка была пресечена в Брянской области, сообщили в пресс-службе региональной таможни.

"Брянской таможней совместно с УФСБ России по Брянской области выявлен канал по контрабандному перемещению из Украины в РФ основных частей огнестрельного оружия посредством международных почтовых отправлений (посылок)", - говорится в сообщении.

По данным таможни, посылки с частями оружия получали трое граждан РФ в Калужской, Московской областях и в Москве. У них изъято семь стволов от пистолетов, затвор винтовки, а также другие части оружия, боеприпасы, устройства для зарядки патронов, приспособление для изготовления боеприпасов.

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