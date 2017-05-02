Дядя подорвавшегося в Забайкалье мальчика сдавал снаряды на металлом

ЧИТА, 2 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Дядя 10-летнего мальчика, подорвавшегося на мине в Забайкальском крае, собирал снаряды на поенном полигоне Цугол и сдавал их на металлолом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что ребенок проживал в семье родного дяди Баясхалана Ломбоева на территории животноводческой стоянки. В 2012-2014 годы мужчина собирал на территории военного полигона Цугол боеприпасы, разбросанные в результате пожара и взрыва военных складов. Не сданные в пункт приема металлолома 55 боеприпасов он хранил на стоянке. Мальчик, играя с одним из боеприпасов, ударил по нему, отчего произошел его взрыв", - сказали в ведомстве.

Ребенок, по данным прокуратуры, получил минно-взрывную травму и со множественными осколочными ранениями, повреждением жизненно-важных органов был доставлен в центральную районную больницу, где скончался, не приходя в сознание.

"Прибывшие на место взрыва сотрудники Росгвардии обнаружили еще 54 боеприпаса, причем семь из них хранились со взрывателями. Вокруг места хранения было выставлено оцепление. Военным саперам предстоит определить тип боеприпасов, их состояние и принять решение о способе их уничтожения", - сообщили в пресс-службе.

После случившегося прокурор Забайкальского края Василий Войкин поручил осмотреть все животноводческие стоянки в Могойтуйском районе, проверить соблюдение требований законодательства о порядке оборота боеприпасов, лома металлов, а также причин и обстоятельств происшествия, связанного с гибелью мальчика. Работники прокуратуры, правоохранительных органов и органов местного самоуправления проводят профилактические беседы с местными жителями.

Ранее ТАСС сообщал, что 1 мая на чабанской стоянке в Забайкальском крае погиб 10-летний мальчик, подорвавшись на мине. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Баясхалана Ломбоева по ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение и хранение боеприпасов") и ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Расследование продолжается.