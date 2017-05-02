Куликово поле в Одессе открыто для посещения после проверки полицией

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ОДЕССА, 2 мая. /ТАСС/. Украинская полиция вновь открыла доступ на Куликово поле после проверки сообщений о его минировании.
"Взрывчатые вещества в Доме профсоюзов не найдены. Людей снова начали пускать на Куликово поле, проход на него открыт", - сообщили в Управлении Нацполиции по Одесской области.
Ранее нацполиция Одессы попросила собравшихся покинуть территорию Куликова поля, куда пришли жители города, чтобы почтить память погибших во время событий 2 мая 2014 года.
"Пару минут назад поступило сообщение о минировании Куликова поля, просим всех покинуть территорию поля для того, чтобы кинологи и саперы проверили территорию", - сказал начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко.
Территория Куликова поля была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов еще в ночь с 1 на 2 мая. Тогда же полиция проверила площадь на наличие подозрительных предметов. Пришедших утром пускали на территорию после проверки с помощью металлодетекторов.
Основная акция намечена на 14:00 по местному времени (совпадает с московским) возле Дома профсоюзов, однако цветы, лампадки, фотографии погибших, игрушки к месту гибели людей одесситы несли с самого утра. "Мы пришли почтить память наших родственников - одесситов, которые отдали жизнь за мирную Одессу. Мы - не сепаратисты! Одесситы лишь хотели референдум. Одесса всегда толерантная была ко всем. Мы даже предвидеть не могли такой катастрофы", - говорят люди.
В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.
Власти провели расследование этих событий и признали зачинщиками столкновений и беспорядков 22 человека. Половина из них была арестована, все они являются сторонниками "антимайдана". В их числе находились россияне Евгений Мефедов и Максим Сакауов.