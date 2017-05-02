В Бангкоке в больнице остаются 11 россиян после инцидента с рейсом "Аэрофлота"

БАНГКОК, 2 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Одиннадцать россиян остаются в больнице "Самитивет Сринакарин" в Бангкоке после инцидента с авиарейсом компании "Аэрофлот", попавшим в понедельник в зону турбулентности. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Медики диагностировали у пострадавших переломы различной степени тяжести. "Восемь человек были прооперированы. Сейчас в больнице остаются 11 россиян, поскольку четверых сегодня выписали", - рассказал дипломат. Состояние пострадавших оценивается медиками как удовлетворительное, уточнил он.

1 мая самолет, выполнявший рейс SU 270 Москва - Бангкок, попал в зону кратковременной турбулентности. По данным "Аэрофлота", причиной инцидента стало попадание в "турбулентность ясного неба" (возникает в чистом небе и предсказать ее появление приборы на борту самолета не могут). Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, в результате происшествия пострадали 27 человек: трое подданных Таиланда и 24 россиянина.