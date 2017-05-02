Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Бангкоке в больнице остаются 11 россиян после инцидента с рейсом "Аэрофлота"

Происшествия
2 мая, 13:48 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Медики диагностировали у пострадавших переломы различной степени тяжести

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАНГКОК, 2 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Одиннадцать россиян остаются в больнице "Самитивет Сринакарин" в Бангкоке после инцидента с авиарейсом компании "Аэрофлот", попавшим в понедельник в зону турбулентности. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Медики диагностировали у пострадавших переломы различной степени тяжести. "Восемь человек были прооперированы. Сейчас в больнице остаются 11 россиян, поскольку четверых сегодня выписали", - рассказал дипломат. Состояние пострадавших оценивается медиками как удовлетворительное, уточнил он.

1 мая самолет, выполнявший рейс SU 270 Москва - Бангкок, попал в зону кратковременной турбулентности. По данным "Аэрофлота", причиной инцидента стало попадание в "турбулентность ясного неба" (возникает в чистом небе и предсказать ее появление приборы на борту самолета не могут). Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, в результате происшествия пострадали 27 человек: трое подданных Таиланда и 24 россиянина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧП на рейсе "Аэрофлота" Москва - Бангкок
Страны
Россия Таиланд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Куликово поле в Одессе открыто для посещения после проверки полицией
2
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
3
Human Rights Watch утверждает, что в атаке на Хан-Шейхун использовалась советская бомба
4
В Сочи начались переговоры Путина и Меркель
5
Шойгу: летающий радар А-100 сможет обнаруживать новые классы целей
6
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
7
МИД РФ призвал Киев тщательнее изучить решение суда ООН по иску Украины
Темы дня
Загрузка...
Реклама