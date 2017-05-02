В Либерии от неизвестной болезни умерли 12 человек

ЖЕНЕВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается выяснить происхождение неизвестной болезни, от которой с 23 апреля в Либерии скончались 12 человек.

Об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"С 23 апреля заболел 21 человек, 12 из них умерли", - сказал он. При этом, по его словам, все образцы биологического материала были протестированы на вирус Эбола и лихорадку Ласса, однако не выявили их наличия. "Полевые группы специалистов проводят исследования, выясняя возможную связь с отравлением пищей или напитками", - добавил Язаревич.

Как ранее сообщила ВОЗ, все заболевшие почувствовали себя плохо после участия в похоронах местного религиозного лидера в городе Гринвилле. По словам Язаревича, биологический материал направлен для токсикологического анализа в центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте (США). "Мы надеемся получить подтверждения, что это за болезнь", - пояснил он.

В минувшую пятницу, 28 апреля, женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила о полученных от властей Либерии сведениях о вспышке неизвестной болезни в Гринвилле. Симптомы заболевания - лихорадка, диарея и тошнота. В целях предосторожности заболевшие в госпитале города изолированы от других пациентов.

По данным ВОЗ, число жертв вспышки лихорадки Эбола в странах Западной Африки в 2013-2016 годах превысило 11 тысяч человек. Большая часть смертельных случаев пришлась на Либерию, Сьерра-Леоне и Гвинею.