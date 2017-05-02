Пучков доложил Путину о мерах по ликвидации природных пожаров

Музей Востока может принять на хранение рисунки Рериха, изъятые во время обыскаКультура 2 мая, 14:26
В Сочи начались переговоры Путина и МеркельПолитика 2 мая, 14:23
Минспорт утвердит "Стратегию развития футбола в РФ до 2030 года" до 15 июняСпорт 2 мая, 14:21
Прокурор просит 10 лет колонии для экс-главы ВнешпромбанкаПроисшествия 2 мая, 14:20
Симонян: судейство в матчах чемпионата России по футболу должно быть квалифицированнымСпорт 2 мая, 14:13
На Украине задержана группа одесситов по подозрению в подготовке терактовМеждународная панорама 2 мая, 14:03
Фестиваль "Москва - город для мотоциклистов" пройдет в столице 6 маяМосква 2 мая, 14:01
В УрФУ раньше срока откроется столовая, где отравились 13 человекНовости Урала 2 мая, 13:59
"Краснодар" внесет в черный список шесть фанатов за участие в драке перед игрой с "Анжи"Спорт 2 мая, 13:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Министр МЧС России Владимир Пучков в ходе селекторного совещания доложил президенту России Владимиру Путину о принятии всех необходимых мер для ликвидации природных пожаров и устранению их последствий.
Министр напомнил, что в соответствии с решением Совета безопасности, МЧС России совместно с другими федеральными структурами осуществляет комплекс дополнительных мер по защите населенных пунктов и социальной инфраструктуры от природных пожаров.
"В настоящее время с учетом прогноза развития ситуации и погоды усилена группировка сил МЧС до 125 тыс. человек и 28 единиц техники, дополнительно переброшены тяжелая авиация МЧС России, Министерства обороны и Росгвардии, которые по заявкам руководителей субъектов РФ выполняют задачи по тушению пожаров и недопущению распространения природных и лесных пожаров на населенные пункты", - доложил Пучков. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Сибирском федеральном округе.
Министр отметил, что также принимаются превентивные меры для обеспечения безопасности в период празднования Дня Победы. В регионах с наибольшей пожароопасной обстановкой развернуты дополнительные группировки сил МЧС, мобильные группы управления и осуществляется комплекс мероприятий по оказанию помощи жителям.