Пучков доложил Путину о мерах по ликвидации природных пожаров

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Министр МЧС России Владимир Пучков в ходе селекторного совещания доложил президенту России Владимиру Путину о принятии всех необходимых мер для ликвидации природных пожаров и устранению их последствий.

Министр напомнил, что в соответствии с решением Совета безопасности, МЧС России совместно с другими федеральными структурами осуществляет комплекс дополнительных мер по защите населенных пунктов и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

"В настоящее время с учетом прогноза развития ситуации и погоды усилена группировка сил МЧС до 125 тыс. человек и 28 единиц техники, дополнительно переброшены тяжелая авиация МЧС России, Министерства обороны и Росгвардии, которые по заявкам руководителей субъектов РФ выполняют задачи по тушению пожаров и недопущению распространения природных и лесных пожаров на населенные пункты", - доложил Пучков. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Сибирском федеральном округе.

Министр отметил, что также принимаются превентивные меры для обеспечения безопасности в период празднования Дня Победы. В регионах с наибольшей пожароопасной обстановкой развернуты дополнительные группировки сил МЧС, мобильные группы управления и осуществляется комплекс мероприятий по оказанию помощи жителям.