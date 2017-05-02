Прокурор просит 10 лет колонии для экс-главы Внешпромбанка

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить к 10 годам колонии общего режима экс-президента ООО "Внешпромбанк" Ларису Маркус, обвиняемую в хищении более 114 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала Хамовнического суда Москвы, где проходит заседание по уголовному делу.

"Прошу суд назначить наказание в отношении Маркус в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал прокурор.

Судебный процесс по просьбе Маркус, которая полностью признала себя виновной, проходит в особом порядке - без изучения доказательств по делу и допроса свидетелей. Маркус и Глушакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ.

По версии следствия, Маркус со своим родным братом - руководителем банка Георгием Беджамовым - создали в мае 2009 года организованную группу, в которую вошли вице-президент и директор департамента кредитования и депозитных операций банка Екатерина Глушакова, а также другие неустановленные лица. С мая 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемые оформляли подложные документы на заведомо невозвратные кредиты и списывали денежные средства со счетов ряда вкладчиков без их ведома. Также они выдали кредиты 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц. В результате преступной деятельности сообщники похитили более 114 млрд рублей.

Беджамов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. По версии следствия, он занимался составлением плана преступлений, а Глушакова выполняла роль исполнителя.