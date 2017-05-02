Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Судно "Борей" не нашло тел моряков в районе крушения сухогруза в Черном море

Происшествия
2 мая, 15:58 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, мая. /ТАСС

Ранее источник в оперативных службах, сообщал, что поднимать сухогруз не планируется, поскольку это достаточно затратное мероприятие

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 2 мая. /ТАСС/. Исследовательское судно "Борей" завершило обследование затонувшего в Черном море судна "Герои Арсенала", не обнаружив в районе его крушения тел моряков и разлива нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в морском спасательно-координационном центре Новороссийск (МСКЦ Новороссийск).

"На снимках (с "Борея" - прим. ТАСС) видно, что судно разломилось - носовая и кормовая часть лежат отдельно. Кормовая лежит на левом борту. В месте разлома тел и загрязнений не обнаружено", - уточнили в МСКЦ.

По словам представителя центра, исследовательские работы были проведены по инициативе судовладельца.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, сообщал, что поднимать сухогруз не планируется, поскольку это достаточно затратное мероприятие.

Стоявшее на рейде судно потерпело крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Удалось спасти одного моториста, три члена экипажа погибли, судьба восьми человек неизвестна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение сухогруза в Черном море
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
2
Шойгу: летающий радар А-100 сможет обнаруживать новые классы целей
3
В Сочи начались переговоры Путина и Меркель
4
Путин обсудит с Меркель борьбу с терроризмом, Ближний Восток и минские договоренности
5
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама