Судно "Борей" не нашло тел моряков в районе крушения сухогруза в Черном море

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КРАСНОДАР, 2 мая. /ТАСС/. Исследовательское судно "Борей" завершило обследование затонувшего в Черном море судна "Герои Арсенала", не обнаружив в районе его крушения тел моряков и разлива нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в морском спасательно-координационном центре Новороссийск (МСКЦ Новороссийск).
"На снимках (с "Борея" - прим. ТАСС) видно, что судно разломилось - носовая и кормовая часть лежат отдельно. Кормовая лежит на левом борту. В месте разлома тел и загрязнений не обнаружено", - уточнили в МСКЦ.
По словам представителя центра, исследовательские работы были проведены по инициативе судовладельца.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, сообщал, что поднимать сухогруз не планируется, поскольку это достаточно затратное мероприятие.
Стоявшее на рейде судно потерпело крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Удалось спасти одного моториста, три члена экипажа погибли, судьба восьми человек неизвестна.