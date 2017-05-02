В Махачкале загорелись заброшенные склады на площади 1500 кв. метров

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МАХАЧКАЛА, 2 мая. /ТАСС/. Заброшенные склады на площади 1500 кв. метров горят в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.
"В 15:09 мск в МЧС поступила информация о том, что в Ленинском районе города Махачкалы по улице Пушкина, 37 горят заброшенные склады рыбоконсервного завода", - сказали в МЧС.
"По состоянию на 16:00 мск пожар на складах был локализован. Причина возгорания уточняется. Ведется проливка и разбор конструкций, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 1500 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что к ликвидации последствий пожара от МЧС региона привлечено 40 человек и 10 единиц техники. Информация о пожаре поступила в МЧС в 15:09 мск.