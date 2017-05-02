Следователи дадут оценку действиям летчиков рейса на Бангкок, где пострадали пассажиры

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Следователи в ходе проверки воздушного инцидента на борту выполнявшего рейс Москва - Бангкок Boeing 777 дадут оценку действиям экипажа. Об этом ТАСС сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК РФ.
"Органами следствия в рамках проводимой проверки истребуется информация в авиакомпании, кроме того, будет дана оценка действиям экипажа и иных лиц", - сообщили в управлении.
Накануне Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из аэропорта Шереметьево, попал в зону турбулентности за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкока. По данным "Аэрофлота", причиной инцидента стало попадание в "турбулентность ясного неба" (возникает в чистом небе и предсказать ее появление приборы на борту самолета не могут). Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Бангкоке, в результате происшествия пострадали 27 человек: трое подданных Таиланда и 24 россиянина.
11 россиян остаются в больнице "Самитивет Сринакарин" в Бангкоке, четверо были выписаны 2 мая. Медики диагностировали у пострадавших переломы различной степени тяжести.
Следователи ждут возвращения в Москву членов экипажа судна и пассажиров чтобы провести их опрос.