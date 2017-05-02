В отношении экс-главы подрядчика СИЗО "Кресты-2" в Петербурге возбуждено новое дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) России по Петербургу возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего гендиректора ОАО "ГСК" (являлось подрядчиком на строительстве в Колпине следственного изолятора "Кресты-2") Виктора Кудрина, которому ранее было предъявлено обвинение в растрате. Об этом ТАСС сообщили в управлении СК.

"Да, возбуждено дело о мошенничестве", - сказал собеседник агентства, отметив, что оно будет объединено в одно производство с делом о растрате. По его словам, в настоящее Кудрин находится под домашним арестом. Подробности дела не уточняются.

Ранее Кудрин был арестован на два месяца. По данным следствия, с 2007 года по 2015 год УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключило с ОАО "ГСК" госконтракт и дополнительные соглашения на строительство СИЗО, в этот период заказчик перечислил компании более 12,27 млрд руб. По версии СК, Кудрин не организовал выполнение работ в полном объеме и похитил более 56,6 млн руб.

Другие дела по СИЗО "Кресты-2"

Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищений при строительстве дороги к "Крестам-2". Следствие полагает, что в декабре прошлого года неизвестные, действуя от имени подрядчика по госконтракту стоимостью более 15 млн руб., предоставили акты о якобы выполненных работах и похитили не менее 12,2 млн руб.

В начале марта был убит начальник отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН Николай Чернов, который занимался в том числе СИЗО "Кресты-2". Заказчиком преступления следствие считает заместителя начальника УФСИН Сергея Мойсеенко.