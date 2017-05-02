Против IT-компании в Москве возбуждено дело о невыплате 40 млн руб. зарплаты

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. IT-компания в Москве, предоставляющая решения по автоматизации транспорта, стала фигурантом уголовного и административных дел на 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку по обращениям работников ООО "Транс-ИТ" о нарушении их права на вознаграждение за труд. Установлено, что за период с мая 2016 года по апрель 2017 года работодатель задолжал 283 своим сотрудникам свыше 40 млн рублей", - сообщили в прокуратуре, отметив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

По данным анализа бухгалтерских документов, в этот период на расчетные счета компании поступали денежные средства, однако они были потрачены на хозяйственные и производственные нужды вместо погашения задолженности по зарплате.

Прокурор также возбудил в отношении компании и ее гендиректора два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". Виновным назначены штрафы, а в адрес руководителя организации внесено представление.

Кроме того, Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении фирмы по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы", сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, с 1 мая по 1 августа 2016 года руководство компании "Транс-ИТ" при наличии финансовой возможности полностью не выплачивало заработную плату. Сумма задолженности перед более чем четырем сотрудниками организации составила свыше 500 тысяч рублей. В рамках предварительного следствия будут приняты все возможные меры для возмещения вреда, причиненного потерпевшим, добавили в СК.