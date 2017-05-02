Врачи осмотрели фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Врачи осмотрели фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих в исправительной колонии №1 УФСИН по Ярославской области, чтобы проверить информацию о его возможном избиении. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

"Я посетил колонию, встретился с заключенными Непомнящих, Вахаповым и Макаровым. Они мне все в отдельности подтвердили, что их осматривали два врача", - сказал омбудсмен.

Как сообщалось ранее, Бабуркин проверяет обстоятельства применения физической силы к заключенным штрафного изолятора (ШИЗО) исправительной колонии № 1 УФСИН по региону. В ШИЗО находился и Непомнящих.

Замоскворецкий районный суд Москвы 22 декабря 2015 года приговорил Непомнящих к двум с половиной годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских. Еще несколько десятков человек получили ранения.