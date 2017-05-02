Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Угроза столкновения самолетов над Черноморским побережьем отсутствовала

Происшествия
2 мая, 17:37 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 2, мая. /ТАСС

В ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" опровергли сообщения СМИ об опасном сближении двух самолетов в небе над Черным морем недалеко от Туапсе

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Угрозы столкновения самолетов Boeing-737 и Embraer в небе над Черноморским побережьем отсутствовала. В причинах срабатывания наземной системы предупреждения опасных сближений сейчас разбирается специальная комиссия, сообщил ТАСС заместитель директора по международному сотрудничеству и протоколу - пресс-секретарь ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" Николай Ивашов.

Ранее ряд СМИ распространили сообщение об опасном сближении двух самолетов в небе над Черным морем недалеко от Туапсе.

"Сработала наземная система предупреждения опасных сближений. Бортовые системы предупреждения опасных сближений (TCAS) в самолетах не срабатывали. Из этого следует, что угроза столкновения воздушных судов отсутствовала. По каким причинам сработала наземная система предупреждения опасных сближений, сейчас разбирается специально созданная по этому поводу комиссия", - пояснил Ивашов.

По его словам, Boeing-737 принадлежал авиакомпании "ЮТэйр", а Embraer - Austrian Airlines.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
2
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
3
На юге Москвы машина сбила женщину с ребенком в коляске
4
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
5
Опубликован список пятиэтажек под снос в Москве
6
Собянин: около 4,5 тыс пятиэтажек попали в список для голосования по программе реновации
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама