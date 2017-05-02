Угроза столкновения самолетов над Черноморским побережьем отсутствовала

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СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Угрозы столкновения самолетов Boeing-737 и Embraer в небе над Черноморским побережьем отсутствовала. В причинах срабатывания наземной системы предупреждения опасных сближений сейчас разбирается специальная комиссия, сообщил ТАСС заместитель директора по международному сотрудничеству и протоколу - пресс-секретарь ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" Николай Ивашов.
Ранее ряд СМИ распространили сообщение об опасном сближении двух самолетов в небе над Черным морем недалеко от Туапсе.
"Сработала наземная система предупреждения опасных сближений. Бортовые системы предупреждения опасных сближений (TCAS) в самолетах не срабатывали. Из этого следует, что угроза столкновения воздушных судов отсутствовала. По каким причинам сработала наземная система предупреждения опасных сближений, сейчас разбирается специально созданная по этому поводу комиссия", - пояснил Ивашов.
По его словам, Boeing-737 принадлежал авиакомпании "ЮТэйр", а Embraer - Austrian Airlines.