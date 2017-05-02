Полиция проводит проверку после того, как поезд на МЦК забросали камнями

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Поезд на Московском центральном кольце закидали камнями, транспортная полиция проводит проверку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"По предварительной информации, поезд на Московском центральном кольце на перегоне между станциями "Лужники" и "Площадь Гагарина" был закидан камнями. В настоящее время по данному факту транспортная полиция проводит проверку", - сказал собеседник агентства, добавив, что разыскиваются подозреваемые в данном правонарушении.