В центре Оттавы произошла утечка газа, из зданий эвакуированы люди

ОТТАВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Утечка газа произошла в центре Оттавы, передает корреспондент ТАСС.

ЧП произошло буквально через улицу от национального парламента. Район происшествия закрыт для движения автотранспорта и пешеходов. На месте работают пожарные и спасательные службы.

В воздухе ощущается стойкий запах газа.

"Ряд улиц здесь перекрыты, проходите дальше, тут работают специальные службы. Произошла утечка газа", - сказал корреспонденту ТАСС один из полицейских. Телеканал CBC также сообщил, что в районе ЧП были эвакуированы люди из четырех офисных зданий.

Причины инцидента не сообщаются.