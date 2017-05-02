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В центре Оттавы произошла утечка газа, из зданий эвакуированы люди

Происшествия
2 мая, 21:50 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Район происшествия блокирован сотрудниками спасательных служб

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© Даниил Студнев/ТАСС

ОТТАВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Утечка газа произошла в центре Оттавы, передает корреспондент ТАСС.

ЧП произошло буквально через улицу от национального парламента. Район происшествия закрыт для движения автотранспорта и пешеходов. На месте работают пожарные и спасательные службы.

В воздухе ощущается стойкий запах газа.

"Ряд улиц здесь перекрыты, проходите дальше, тут работают специальные службы. Произошла утечка газа", - сказал корреспонденту ТАСС один из полицейских. Телеканал CBC также сообщил, что в районе ЧП были эвакуированы люди из четырех офисных зданий.

Причины инцидента не сообщаются.

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