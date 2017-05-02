Более 70 человек отравились едой в лагере в Ижевске, источник инфекции устанавливается

ИЖЕВСК, 2 мая. /ТАСС/. Следователям и медикам предстоит установить источник инфекции, которая привела к госпитализации более 60 детей и восьми взрослых, приехавших в Ижевск на 17-й Чемпионат России по спортивному варианту игры "Что? Где? Когда?"

На соревнования, проходившие в детском оздоровительном лагере "Дружба", прибыли лучшие школьные команды со всей страны. Общее количество участников соревнований вместе с сопровождающими взрослыми составило более 400 человек. Вечером 1 мая у детей стали появляться симптомы кишечной инфекции: повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея.

Как рассказал журналистам и.о. главы Минздрава региона Андрей Воздвиженский, всего в лагере на этот момент находились 463 человека вместе с обслуживающим персоналом, из них 370 детей. Первый вызов в скорую помощь поступил 1 мая около 22:00 мск. Первую помощь заболевшим оказывали более 20 бригад скорой. Часть детей сразу же были доставлены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

В лагерь прибыли представители МЧС, Роспотребнадзора, Минздрава и других ведомств, был создан оперативный штаб, возглавил который врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Источник инфекции - человек

По данным на вечер 2 мая, в инфекционной больнице остаются 76 человек, в том числе 68 детей в возрасте 15-17 лет.

Среди госпитализированных дети из Краснодара, Челябинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Москвы, Пскова, Калуги, Нижнего Новгорода, Липецка и других городов.

"Освободили под них в больнице целое отделение. Тяжелых больных нет, в реанимации никто не находится. Пациенты в состоянии средней тяжести. Предварительная диагностика показала наличие у ряда больных ротавирусной и норовирусной инфекций", - рассказал журналистам главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Игорь Дьяченко.

По словам главврача, источником инфекции, скорее всего, является человек. Инфекция распространялась, судя по массовому характеру вспышки, через продукты питания. Поэтому сейчас медики обследуют работников пищеблока на возможное носительство инфекции.

Как рассказал ТАСС директор лагеря Сергей Чупраков, все необходимые противоэпидемические мероприятия в лагере проведены. Деятельность столовой приостановлена, лагеря - нет. Исследования проб блюд будут готовы уже в среду, и тогда же будет принято решение о дальнейшей работе учреждения.

Проверки лагеря

По данным СПАРК, в августе 2016 года Роспотребнадзор провел в детском оздоровительном лагере "Дружба" плановую проверку. Ее цель - соблюдение обязательных требований санитарного законодательства в детском лагере. Контрольное ведомство по итогам проверки выявило нарушение санитарно-эпидемиологического требования к устройству, содержанию и организации режима работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей. Роспотребнадзор предписал пересмотреть количество спальных мест, обеспечить каждое спальное место третьим полотенцем, туалеты - мылом, бумажными полотенцами, моющие средства предписано хранить в таре изготовителя у раковин для мытья рук при входе в обеденный зал.

В 2015 году Роспотребнадзор в ходе похожей проверки выявил 19 нарушений в работе лагеря. Среди них, помимо санитарно-гигиенических, было невыполнение предписания о запрете завоза детей без разрешения на заезд в оздоровительное учреждение. Роспотребнадзор был вынужден направить материалы дела в суд (в том числе протокол о временном запрете деятельности ООО "ДОЛ "Дружба").

Обеспечить детей связью

В соцсети "ВКонтакте" в официальной группе проведения чемпионата взволнованные родители задают вопросы организаторам турнира, пытаются найти достоверную информацию о состоянии своих детей, у некоторых школьников сели сотовые. Одна из матерей, переживающая за своего ребенка, который находится в лагере, говорит, что не может выйти с ним на связь и просит обеспечить доступ детям к мобильной связи.

"Там плохо организована медицинская помощь тем, кто не лег в больницу. Нет воды, нет лекарств. Я нашла знакомых в Ижевске, чтобы привезли. Муж (он в Питере) позвонил в МЧС, что-то обещали", - сообщила женщина корреспонденту ТАСС.

Мама одной из участниц питерской команды попросила организаторов позаботиться о том, чтобы доставить воду и препарат Смекта (современное противодиарейное средство с адсорбирующим действием) в лагерь тем детям, которые не госпитализированы, но чувствуют себя плохо.

"Можно оповестить детей о том, что вода есть в штабе, а еще лучше просто разнести по корпусам и палатам, где находятся дети, хотя бы по литру бутилированной воды на человека. Чистая вода вместе с углем и Смектой - это первое профилактическое средство для вывода токсинов! Помогите, пожалуйста!" - написали родители в общей группе.

"У нас до последнего была надежда, что это не носит массовый характер и будет полноценный игровой день, но оказалось, что все серьезно. Мы видели, как все время приезжали скорые, но после обеда они уже не забирали больных, а просто подвозили воду и медикаменты. После 16:00 мск здоровые ребята начали разъезжаться по своим регионам, у многих как раз были билеты куплены на 2 мая в ночь", - рассказал представитель одной из делегаций на чемпионате.

Как сообщил ТАСС один из организаторов соревнований Яков Зайдельман, родители детей с пониманием относятся к сложившейся ситуации.

"Хочется верить, что это не отразится на репутации клуба, репутации игры. Я сам привез сюда группу детей, из моей группы несколько детей тоже оказались пострадавшими и сейчас находятся в больнице. Я сегодня разговаривал со всеми их родителями, они с пониманием относятся к ситуации", - сказал Зайдельман.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Удмуртии, власти региона помогают отправить домой здоровых детей, решают вопросы с билетами на стыковочные рейсы и поезда.

"Завтра в лагере завтракают оставшиеся 60 человек и после завтрака они тоже уезжают. Там организовано горячее питание, привозят в лагерь в термосах, едят из одноразовой посуды. Все под контролем", - заверили в пресс-службе.